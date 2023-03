Agent wordt niet vervolgd voor fatale crash na politieachtervolging Kampen

Delen via E-mail

De frontale botsing die plaatsvond na een politieachtervolging in november vorig jaar bij Kampen valt een betrokken politieagent niet te verwijten. Hij wordt dan ook niet vervolgd, maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend na onderzoek van de Rijksrecherche. Bij de botsing kwamen drie mensen om het leven.

De verdachte die door de politieagent werd achtervolgd, was een 41-jarige man uit de Groningse gemeente Het Hogeland. Hij kwam bij de crash om het leven. Ook de twee inzittenden van de andere auto overleefden het niet.

De man uit Het Hogeland werd achtervolgd na een melding van een ernstige mishandeling in het Groningse Bedum. De politieagent gaf hem stoptekens, maar die werden genegeerd. Daarop ontstond een achtervolging, met zwaailicht en sirene.

De verdachte haalde meerdere auto's in. Uiteindelijk reed hij een andere rijstrook op en botste frontaal op een tegemoetkomend voertuig.

De Rijksrecherche concludeert dat de agent zich aan de richtlijnen heeft gehouden en dat de achtervolging proportioneel was. "De agent bleef op een gepaste afstand en hield de gehele achtervolging contact met de meldkamer. De conclusie van het OM is dan ook dat de agent geen verwijt te maken valt en dat hij de verkeersveiligheid niet in gevaar heeft gebracht", zegt het OM.