Rijkswaterstaat doet toch onderzoek naar gravende dassen onder snelweg

Onder de A50 bij de Gelderse plaats Hernen hebben dassen gigantische burchten gegraven. Eerder zei Rijkswaterstaat dat er niets over bekend was. Maar woensdag besloot de snelwegbeheerder daar onderzoek naar te doen.

Rijkswaterstaat stuurt een specialistisch team dat naar de technische staat van de weg gaat kijken, en in hoeverre de dassenburchten daar invloed op hebben.

Sinds vorige week is bekend dat de dassen burchten hadden gegraven onder de snelweg bij Hernen. Volgens Stichting Das & Boom is het onverantwoord dat Rijkswaterstaat daar geen maatregelen tegen nam. Dat liet de stichting weten aan Omroep Gelderland . De dassen zouden al een tijdje burchten onder de snelwegen graven. Dit kan volgens de stichting leiden tot problemen op de weg.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei eerder tegen Omroep Gelderland dat er niets bekend was over dassen onder de snelwegen in Gelderland. De snelwegbeheerder zei verder een onderhoudsaannemer te hebben die hierop toezicht houdt.