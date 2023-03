Rijkswaterstaat doet toch onderzoek naar gravende dassen onder A50 bij Hernen

Delen via E-mail

Rijkswaterstaat heeft besloten toch onderzoek te laten doen naar de dassenburchten onder de A50 bij de Gelderse plaats Hernen. Dat meldt Omroep Gelderland woensdag. Vorige week zei de snelwegbeheerder nog dat er niets bekend was over dassen onder snelwegen in Gelderland.