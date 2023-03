Hondenfokker in Eersel krijgt dwangsom opgelegd na vondst tweehonderd pups

Een hondenfokker in de Brabantse gemeente Eersel krijgt woensdag een dwangsom van 2.500 euro opgelegd. De fokker mocht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen honden meer bezitten, maar bij een inspectie werden toch tweehonderd pups aangetroffen.

De hondenfokker kwam al meerdere malen in opspraak. Vorig jaar december werden 29 honden weggehaald en eind januari werden nog eens 435 honden in beslag genomen.

De Raad van State besloot begin februari dat de hondenfokker in maart met zijn bedrijf in Eersel moest stoppen, maar dat heeft de fokker niet gedaan.

Eerder bleek al dat het bedrijf illegaal honden fokt en verhandeld. De dieren zijn niet gezond en de fokker had de administratie niet op orde. Verder heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant meerdere milieuovertredingen geconstateerd. Uitkeringsinstantie UWV controleert nog of er sprake is van uitkeringsfraude.

In 2021 kreeg de hondenfokker ook al een dwangsom opgelegd. Volgens dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is al bekend dat de fokker zich met zijn dieren in België wil gaan vestigen. Daar wil hij zijn bedrijf voorzetten.