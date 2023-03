Velsen neemt afscheid van asielboot, maar blijft deel van vluchtelingen opvangen

De asielboot in Velsen-Noord waarop zo'n duizend vluchtelingen werden opgevangen, gaat definitief weg. De gemeente Velsen wil wel ongeveer 220 vluchtelingen onderdak blijven bieden omdat zij binding hebben met de omgeving. Tot zij een geschikte plek hebben, blijft cruisechip Silja Europa nog gewoon aan de kade liggen.

De raad van de Noord-Hollandse gemeente besloot vorige week de Silja Europa nog tot 23 april te laten liggen. Vanaf dat moment moet het aantal mensen op het schip zijn afgenomen van 1.000 naar 220.

Het college van de gemeente heeft het plan dinsdagavond definitief goedgekeurd. Het cruiseschip gaat weg en de gemeente zet in op een alternatieve locatie voor de resterende 220 vluchtelingen.

Het liefst ziet Velsen in plaats van de grote Silja Europa een kleiner cruiseschip. Die wil de gemeente aan een kade elders in Velsen-Noord leggen, maar die moet nog wel geschikt gemaakt worden.

Op de Silja Europa worden sinds september vorig jaar vluchtelingen opgevangen. De afspraak was dit tot 1 maart dit jaar te doen, maar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vroeg de gemeente in januari dit langer te blijven doen. Er zijn nog altijd niet voldoende plekken om vluchtelingen op te vangen.

Maar de gemeente Velsen blijft bij de eerdere afspraak en zegt dat dit een belofte is die ze aan de inwoners heeft gedaan. Voor de zekerheid hield de gemeente nog een peiling onder haar inwoners, waarin de meerderheid zei tegen een verlenging te zijn.

Schip nog niet weg door gebrek aan opvangplekken

Dat het schip ondanks die afspraak nog even in de haven blijft liggen, komt door dat gebrek aan opvangplekken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft tijd nodig om de vluchtelingen naar andere plekken te brengen. Volgens het college vertrekt "verreweg" het grootste deel van de asielzoekers voor 23 april.

Daarna wil Velsen nog onderdak blijven bieden aan ongeveer 220 vluchtelingen die "binding hebben met de gemeente". Ze gaan er bijvoorbeeld naar school of lopen stage.

Het is nog onzeker of zij dan al op het beoogde kleinere schip zitten, op de Silja Europa of op een andere opvangplek. "Het college zet er samen met het COA vol op in de alternatieve locaties verder te onderzoeken en indien de locatie haalbaar blijkt, deze ook zo snel mogelijk te realiseren", schrijft het college.

Tekort aan opvanglocaties houdt aan

Velsen is niet de enige gemeente die afscheid neemt van opvang op een cruiseschip. De Noord-Hollandse gemeente Huizen besloot eind maart de opvang op een hotelschip niet te verlengen.

De gemeente Amsterdam was wel tevreden over deze manier van opvang. Ze liet in februari weten de opvanglocatie in het Westelijk Havengebied langer open te willen houden.

Tegelijkertijd blijft het tekort aan opvangplekken in Nederland onverminderd groot. Van der Burg reageerde eerder al teleurgesteld op het besluit van Velsen, maar bedankte de gemeente voor haar inzet.