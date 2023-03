Project schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen van start gegaan

Het programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs gaat woensdag van start. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. Scholen kunnen dan maaltijden aanbieden of ouders steunen met boodschappenkaarten.

Dit jaar is 100 miljoen euro beschikbaar voor de schoolmaaltijden. Scholen waar minimaal 30 procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt, kunnen zich voor het project aanmelden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking.

Deelnemende scholen kunnen kiezen tussen 'maaltijd op school' en 'maaltijd thuis'. Bij de eerste optie krijgt de school 9 euro per leerling per week. Dat bedrag kunnen de scholen vrij besteden voor maaltijden. Dat geld kan bijvoorbeeld gaan naar ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt, wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum of een cateraar.

Via maaltijd thuis kunnen ouders van leerlingen die dat het meest nodig hebben boodschappenkaarten krijgen ter waarde van 11 euro per kind per week. De kaarten zijn in alle supermarkten in te wisselen.

Scholen krijgen hulp van Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds

Om de scholen niet te veel te belasten met het organiseren van het project, worden schoolcontactpersonen van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds ingezet. Zij helpen de scholen met het kiezen van de juiste vorm voor de schoolmaaltijd.

Volgens minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) kan een schoolmaaltijd "een enorm verschil maken" voor kwetsbare leerlingen. "Ze zijn energieker en doen beter mee in de klas", zegt hij.