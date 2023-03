Verbod op bezit van grondstoffen voor harddrugs moet drugscircuit dwarsbomen

Meer dan honderd chemische grondstoffen die alleen gebruikt worden voor het maken van harddrugs zijn vanaf zaterdag verboden. Met het verbod willen ministers Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) de productie en handel van harddrugs tegengaan.

Eerder waren mensen die de zogeheten drugsprecursoren in hun bezit hadden of vervoerden niet per se strafbaar bezig. Justitie moest steeds bewijzen of zij ervan op de hoogte waren dat ze grondstoffen voor harddrugs bij zich hadden.