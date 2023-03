Verdachten doden hulpverlener Emmen ook verdacht van overval McDonald's

De drie verdachten van de dodelijke steekpartij in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen in januari worden ook verdacht van een gewelddadige overval op een McDonald's in die stad. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Bij de steekpartij in de instelling kwam een 26-jarige vrouw uit Groningen om het leven. Zij was begeleider van een aantal jongeren.

De verdachten van de steekpartij zijn een zestienjarige jongen en twee negentienjarige mannen uit de gemeente De Wolden. De jongen van zestien wordt samen met een van de anderen ook verdacht van betrokkenheid bij een overval op een McDonald's-restaurant in Emmen op 9 januari.

De verdachten zouden rond 22.20 uur de fastfoodtent aan de Hoenderkamp zijn binnengekomen met een wapen. Daarbij hebben ze waarschijnlijk een schot gelost en geld gestolen, meldde de politie toen. Niemand raakte gewond.

Ook een zeventienjarige jongen uit Emmen werd voor die overval aangehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten.

Mogelijke overvallers worden verdacht van meer incidenten

De mogelijke overvallers hebben meer verdenkingen op hun bord. De jongens van zestien en zeventien worden verdacht van een gewelddadige diefstal op 20 november vorig jaar in Veenoord, een dorp onder Emmen. Daarnaast zouden de twee negentienjarigen op 12 januari een straatroof hebben gepleegd.

Eerder werd al bekend dat de drie verdachten van de steekpartij dezelfde avond hebben geprobeerd een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen te overvallen. Een van de twee negentienjarigen en de zestienjarige zouden die zaterdag ook nog iemand van zijn of haar vrijheid hebben beroofd.