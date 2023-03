Natte winter zorgt voor herstel van grondwaterpeil van afgelopen zomer

Delen via E-mail

De vele regenbuien van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen is hersteld. Daarmee start het groeiseizoen op 1 april zonder droogteproblemen.

Op de meeste plekken waar het grondwater afgelopen zomer ver zakte, is het peil nu "rond of boven gemiddeld", meldt de Landelijke Commissie Waterverdeling ( LCW ) dinsdag.

Dat komt doordat de herfst en winter natter dan gemiddeld waren. Ook maart is tot nu toe natter dan gemiddeld. Er viel bijna twee keer zoveel neerslag als normaal.

Daarmee is de uitgangssituatie voor het droogteseizoen volgens de LCW goed. Om zoveel mogelijk water vast te houden, hebben onder meer waterschappen het waterpeil in de winter zo hoog mogelijk gehouden.

Alleen op enkele plekken in het oosten en zuidoosten van het land staat het grondwater nog te laag. "Maar dit is zeer lokaal", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie Unie van Waterschappen. "Waar het grondwater daar te laag staat, kan het een kilometer verderop hoger dan normaal staan."

Door de droge afgelopen jaren kan het grondwater bij een nieuwe droogteperiode wel weer snel dalen, zegt de woordvoerder. Hoe dat precies kan, is niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht.

Afgelopen winter sneeuwde het in wintersportgebieden minder dan normaal. Die sneeuw komt via de Rijn en Maas als smeltwater naar Nederland. De LCW noemt de watervoorraad in de stroomgebieden van de rivieren "redelijk".