Stoppende boerenbedrijven in Ede kunnen makkelijker andere functie krijgen

De gemeente Ede gaat het voor boeren makkelijker maken om de grond waarop ze wonen een andere bestemming te geven. De eerste honderd boeren die van de nieuwe regeling gebruikmaken, hoeven ook minder te betalen als ze de bestemming aanpassen van 'agrarisch bedrijf' naar bijvoorbeeld 'wonen' of 'recreatie'.

In de uitgestrekte Veluwse gemeente zijn naar schatting zo'n zeshonderd stukken land met een agrarische bestemming, terwijl veel bewoners geen boerderij meer hebben of er binnenkort mee willen stoppen. Zij moeten eigenlijk de bestemming wijzigen naar iets anders.

Ede wil dat makkelijker maken en heeft daarom de speciale regeling ontworpen. Boeren kunnen daarmee hun agrarische bestemming makkelijker omzetten in wonen, wonen met een kleinschalig bedrijf, wonen met een kleine maatschappelijke functie als dagbesteding en wonen met kleinschalige recreatie.

"We geven stoppende boeren hiermee nieuwe kansen", zegt verantwoordelijk wethouder Jan Pieter van der Schans. De regeling is volgens de gemeente "vooral interessant voor kleinere erven met relatief weinig bebouwing". Grote boerenbedrijven komen hier niet voor in aanmerking.