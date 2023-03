OM in hoger beroep tegen straf voor oppasstel dat zeven meisjes misbruikte

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straf voor een Limburgs oppasstel dat zeven meisjes misbruikte. De rechtbank veroordeelde de man en vrouw tot twaalf jaar celstraf. De man kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

In 2019 bood D. zich via een bemiddelingssite aan als oppas. De vrouw vernederde en verkrachtte de kinderen op wie ze paste op gruwelijke wijze. In totaal zou ze zeker twintig keer kinderen hebben misbruikt.