Man (51) opgepakt in verband met dood van vrouw (45) uit Apeldoorn

Een 51-jarige man uit Uithoorn is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 45-jarige vrouw uit Apeldoorn. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, laat een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten.

De man werd opgepakt in een huis in Rhenen. Die woning is doorzocht. Het huis van de vrouw in Apeldoorn werd eerder al doorzocht.

"Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ze elkaar kennen", zegt de politiewoordvoerder. "We komen graag in contact met mensen die ons meer kunnen vertellen over de 'relatie' tussen beiden."