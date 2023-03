Onderwijs en zorg willen einde aan zinloze verplaatsingen van asielkinderen

Het moet afgelopen zijn met de zinloze verplaatsingen van kinderen in de asielopvang, vinden deskundigen die in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs werken. Ze vragen in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie) om een "stabiele, kindvriendelijke en veilige opvang voor kinderen".

Sommige minderjarigen die met of zonder hun ouders in Nederland asiel aanvragen, moeten tijdens die procedure meerdere keren verhuizen. Als de kinderen naar een nieuwe opvanglocatie moeten, betekent dat vaak ook dat ze op een andere plek onderwijs krijgen.

Dat gesleep veroorzaakt "onnodige ontwikkelingsschade en psychosociale problematiek", vinden vertegenwoordigers van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, het onderwijs aan nieuwkomers, de PO-Raad en VO-raad. Ze zeggen "al jarenlang dagelijks" de negatieve gevolgen te zien van de verplaatsingen, die in hun ogen te vermijden zijn.

De kinderen zijn volgens de briefschrijvers al beïnvloed door wat ze hebben meegemaakt in het land waar ze uit zijn gevlucht of tijdens hun vlucht naar Nederland. Ook de asielprocedure leidt tot onzekerheid. De verhuizingen in Nederland komen daar nog bovenop en daardoor kan de ontwikkeling van de kinderen stilvallen. Soms is zelfs sprake van achteruitgang. Volgens de experts neemt met elke verplaatsing de kans op slapeloosheid, angst en depressie bij de kinderen toe.

Jeugdarts Petra de Jong ziet zelfs kinderen "waar eigenlijk geen leven meer in zit". Ze zijn het vertrouwen in mensen kwijt en willen geen nieuwe vriendschappen meer aangaan, omdat ze vrezen voor een nieuw afscheid.

Kinderen moeten tijdens procedure op één locatie blijven

De verplaatsingen hebben niet alleen een negatief effect op de ontwikkeling van de kinderen, maar leiden volgens de deskundigen ook tot verspilling van veel geld en arbeidsuren.

"Het is gewoon zeer ondoelmatig allemaal, dat opbouwen en weer overdragen van zorg en telkens opnieuw investeren in het leren kennen en afscheid nemen van een kind", vinden de briefschrijvers. Daarom zouden de kinderen en hun ouders de hele procedure lang op één locatie moeten kunnen blijven.

De oproep volgt op meerdere signalen van problemen rondom de opvang van minderjarige vluchtelingen. Zo waarschuwden gemeenten, psychologen, andere deskundigen en de onderwijsinspectie in maart nog dat in de Nederlandse opvanglocaties de kinderrechten ernstig onder druk staan.