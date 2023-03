Weerbericht: Zonnige ochtend, maar bewolkte (en soms regenachtige) middag

Delen via E-mail

Dinsdag begint op veel plaatsen zonnig, meldt Weerplaza. Maar zonaanbidders kunnen niet de hele dag hun hart ophalen: in de loop van de middag wordt het vanuit het westen bewolkt.

Met die bewolking neemt ook de kans op neerslag toe. In de namiddag kan het licht gaan regenen of motregenen.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het bewolkt en regenachtig. Het kwik daalt naar 4 tot 6 graden.

Woensdag is het weer zachter dan vandaag. De temperaturen stijgen naar 12 tot 16 graden. De zon zal zich in de ochtend soms laten zien, maar in de middag kan het vanuit het zuidwesten gaan regenen.