GGD's maken zich zorgen om mentale gezondheid van jongeren

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zegt zich zorgen te maken om de mentale gezondheid van jongeren. Uit hun Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 kwam naar voren dat veel van hen lichte psychische klachten als angst en depressieve gevoelens ervaren.

Bijna 70.000 jongvolwassenen vulden van april tot en met augustus 2022 een vragenlijst in. In deze groep zaten veel vrouwen en jongvolwassenen in stedelijke gebieden. Ook kan het zijn dat mensen die zich slechter voelen, eerder geneigd waren mee te doen aan dit onderzoek. De resultaten zijn daarom niet representatief voor alle jongeren.

Van de mensen die de vragenlijst invulden, gaf meer dan de helft aan psychische klachten te hebben ervaren. Het ging in de meeste gevallen om lichte klachten.

Een groot deel van de deelnemers gaf aan zich eenzaam te voelen. Volgens GGD GHOR gaat het om twee derde van de invullers van de vragenlijst. Een kwart van hen zei zich "sterk eenzaam" te voelen.

"We maken ons zorgen over de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Het is goed dat we nu weten wat de grootste problemen zijn en welke groep hieronder lijdt. Maar de resultaten van dit onderzoek laten zien dat meer actie écht noodzakelijk is", zegt GGD GHOR-directeur Ton Coenen.

De koepelorganisatie kan op basis van dit onderzoek niet zeggen in welke mate de psychische klachten door de coronaperiode kwamen. Maar volgens de instantie had het "zeker impact".