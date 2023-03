Politiebewakers luiden noodklok over gebrekkige opleiding en onveilige auto's

Politiemedewerkers die bedreigde politici, rechters, advocaten en journalisten beveiligen, zeggen dat zij onverantwoordelijke en onnodige risico's lopen. Dat schrijven zij in een brandbrief gericht aan minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) die in handen is van de NOS en RTL Nieuws

De politiemensen die voor de dienst Bewaken en Beveiligen werken, zouden onder meer schrijven dat ze regelmatig in ongepantserde auto's moeten rijden. De wagens bieden daardoor geen bescherming tegen kogels. Ook zou er geen tijd zijn voor een goede rijopleiding en zouden ze in auto's zonder zwaailicht en sirene moeten rijden. Volgens de agenten is het wachten op ongelukken en fouten, zou in de brief staan.