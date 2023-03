In de Alpen sneeuwt het, hier hagelt het: waar blijft het lenteweer?

Hagelbuien, sneeuw, harde wind en veel regen: we hebben het allemaal voorbij zien komen de afgelopen tijd. Maar het lentezonnetje houdt zich opvallend stil. Waar blijft het lenteweer?

"Helaas is het weer dat we nu hebben heel normaal", zegt een meteoroloog van Weerplaza in gesprek met NU.nl. Ook in de laatste dagen van maart en zelfs nog in april is er kans op winterachtig weer.

Maar we snakken nu misschien nog meer naar warmte en zon dan anders, stelt hij. "Al sinds het najaar hebben we geen stabiel weer meer gehad en dat is opmerkelijk. Het was heel vaak koud en wisselvallig en dat zijn we zat."

Toch moeten we nog even aan het wisselende weer wennen. In Nederland hebben we vaak te maken met langere periodes van hetzelfde weertype. "Dat hoort bij het Nederlandse klimaat", zegt de weerman.

Onder een lentezonnetje genieten van een drankje op een terras zit er voorlopig nog niet in. Het warmt langzaamaan wel iets op, maar het blijft veel regenen met hier en daar kans op hagel en natte sneeuw.

We zijn vorig jaar verwend met veel zon in maart

Met die verwachte hogere temperaturen komen we al meer in de buurt van de gemiddelde temperatuur van deze tijd van het jaar. Normaal is het 12 tot 13 graden, maar nu is het met 7 graden een stuk kouder.

Deze maand scheen ook de zon een stuk minder dan normaal: zo'n 115 uren. Dat is een groot contrast met vorig jaar maart, toen de zon elke dag scheen.

We zijn dan ook verwend, stelt de meteoroloog. "Vorig jaar was het rond deze tijd heerlijk weer." Maart had toen maar liefst 250 zonuren, terwijl dat er volgens het KNMI normaal gesproken 145 zijn. Het was toen ook uitzonderlijk droog: er viel in totaal 14 millimeter regen, waar dat normaal 53 millimeter is.

Dat klinkt positief, maar dat is slecht nieuws voor het opwarmende klimaat. "Ook in warme periodes is het weer van slag", zegt de weerman.

Lente blijft in grote delen van Europa uit

Ook elders in Europa is de lente nog niet aangebroken. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen vallen er stevige sneeuwbuien en daalt de temperatuur flink. Vrijdag was het nog 20 graden, maar maandag lag de temperatuur net boven het vriespunt.

Voor de late wintersporters is dat positief nieuws. Er kan 20 tot 40 centimeter sneeuw vallen en doordat het kouder wordt, zal de sneeuw nog even blijven liggen. Maar het echte winterse weer zal in het skigebied nog van korte duur zijn. Vanaf komend weekend wordt het opnieuw wisselvallig weer waarbij het kan regenen en waaien.