Dit jaar geen loting bij subsidies voor verbeteren basisvaardigheden op scholen

Scholen kunnen weer subsidieaanvragen indienen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om rekenen, Nederlandse taal, burgerschapskennis en digitale vaardigheden. Deze keer wordt het geld niet verdeeld door te loten.

Onderwijsminister Dennis Wiersma verdeelt voor het komende schooljaar 332 miljoen euro. Het jaar daarop staat er net zo'n subsidiepot klaar. Dat is fors meer dan de 224 miljoen euro die voor dit jaar is verdeeld. Dat gebeurde nog per loting, maar daar waren de scholen kritisch over.