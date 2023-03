Politie onderzoekt vernieling tientallen auto's bij evenement in Assen

Bij het evenement Hart voor Auto's in Assen zijn zondag tientallen auto's vernield. De politie heeft maandagochtend al negentien aangiftes ontvangen en verwacht dat het aantal nog gaat oplopen.

Het is niet duidelijk om hoeveel auto's het precies gaat, maar bij organisatie 402 Automotive zijn enkele tientallen meldingen gedaan, zegt organisator Ronald van den Broek tegen NU.nl. Op het TT Circuit in Assen stonden zo'n 2.500 showauto's.

Ook Van den Broek zegt dat het vooral om krassen op de carrosserie en ruiten gaat. Maar hij weet ook van een melding over een benzinetank die was "gesaboteerd" met "iets waterigs erin".

Het is nog niet duidelijk wie achter de vernielingen zit. Het gerucht gaat dat het een actie van milieuactivisten is, maar bij Van den Broek is daar niets over bekend. Volgens hem hebben geen bezoekers van het evenement kenbaar gemaakt dat ze daar voor het milieu waren.