Zes politiemedewerkers per direct geschorst na discriminerende uitlatingen

De politie heeft zondag zes medewerkers per direct geschorst vanwege discriminerende uitlatingen. Ze hadden zich vanuit een auto in Parijs "zeer ongepast" uitgelaten over mensen van kleur die ze op straat zagen. Een filmpje daarvan gaat rond op sociale media.

De politie meldt dat er een onderzoek naar de uitlatingen loopt. Het filmpje zou zijn opgenomen toen de zes medewerkers in hun privétijd een wedstrijd van Oranje in Parijs bezochten.

In de video is te zien dat een busje met de politiemedewerkers langs mensen van kleur rijdt. Een van de inzittenden roept meerdere keren dat er maar "één blanke" op straat te zien is. Een ander zegt: "Er staat er weer eentje met een bomgordel hier."

Ook vraagt een medewerker aan de rest of ze "meer of minder" willen, waarop "minder, minder, minder" wordt geantwoord. Dat is een verwijzing naar een omstreden uitspraak over Marokkanen die PVV-leider Geert Wilders in 2014 heeft gedaan.

Daarnaast wordt gevraagd: "Jullie zijn aan het filmen alsof we hier in een dierentuin rijden hè?" Een ander bevestigt dat. Eén persoon merkt op dat ze door de uitlatingen in het achtuurjournaal zullen komen.

Politie is 'erg geschrokken' van de beelden

De politie bevestigt zondagmiddag dat dit het filmpje is waar onderzoek naar wordt gedaan. "Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie van én voor iedereen zijn", zegt politiechef van Oost-Nederland Janny Knol. "Het gedrag van deze collega's, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel."