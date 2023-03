Weekweerbericht: wisselvallig met nog geen warm lenteweer in zicht

De komende week krijgen we met verschillende weertypes te maken. Maar van aangenaam lenteweer is nog geen sprake, meldt Weerplaza

Naast zonnige perioden trekken er vanaf de Noordzee buien over het land. Hierdoor is er kans op regen, hagel of natte sneeuw. Een enkele bui zou ook een klap onweer kunnen veroorzaken. Maar van maandagavond tot dinsdagmiddag is het rustig en droog.