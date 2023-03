ProRail heeft nog geen das gezien bij spoorwerk Esch, 'dat is een goed teken'

Bij het werk aan de spoordijk in het Brabantse Esch zijn nog geen dassen gesignaleerd. Dat ziet ProRail als een goed teken, vertelt een woordvoerder tegen NU.nl. De spoorwegbeheerder gaat door met de werkzaamheden zodat de treinen er snel weer kunnen rijden.

Op het traject Eindhoven-Den Bosch rijden sinds dinsdag geen treinen omdat de spoordijk onstabiel is. Dassen hebben er namelijk een enorme burcht gegraven.

"Bij het graven zijn we nog geen enkele das tegengekomen, en daar zij we blij mee", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "We willen de treinen op de Brabantse spoorverbinding zo snel mogelijk weer laten rijden, maar we willen reizigers en vervoerders van goederen geen valse hoop geven."

Het lijkt erop dat de dassen vanzelf zijn vertrokken nadat het graven is begonnen, schrijft Brabants Dagblad. Of dit betekent dat de treinen ook sneller dan gepland op de spoorverbinding bij Esch kunnen rijden, is nog onduidelijk. Eerder zei ProRail ernaar te streven om de treinen eind volgende week weer te laten rijden.

"We weten natuurlijk niet wat we nog zullen tegenkomen, en houden de situatie nauwlettend in de gaten", gaat hij verder. "Als we uitsluitsel hebben over hoelang dit nog precies gaat duren, dan gaan we dat direct communiceren."

Anti-graaf-gaas en dichte tunnels om dassen te voorkomen

Om te voorkomen dat de dassen weer onder het spoor gaan graven om zich daar te nestelen, plaatst ProRail anti-graaf-gaas. "We brengen het anti-graaf-gaas ruim langs het spoor aan, zodat de dassen er niet snel weer doorheen kunnen komen", zegt de ProRail-woordvoerder.

"We brengen het gaas ook aan op de plekken waar we denken dat ze aantrekkelijk zijn voor de dassen". Daarnaast worden de tunnels dichtgemaakt zodra de spoorwegbeheerder zeker weet dat de dassen helemaal weg zijn.

ProRail wil eerder actie ondernemen bij dassenburchten

Ook werkt de spoorwegbeheerder aan een landelijke ontheffing waardoor ze sneller actie kunnen ondernemen wanneer ze weer te maken hebben met dassen op het spoor. Omdat dassen een beschermd diersoort zijn, had ProRail deze vergunning nodig. Maar die kwam pas donderdagavond, terwijl de problemen al op dinsdag begonnen.

"Nu moeten we nog bij elk gebied een aparte vergunning aanvragen om te beginnen met graven naar dassenburchten. Dat neemt natuurlijk veel tijd in beslag", legt de woordvoerder uit. "Met een landelijke ontheffing hoef je dat proces niet steeds weer opnieuw aan te gaan en kunnen we eerder actie ondernemen."

De spoorwegbeheerder zegt in gesprek te zijn met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om deze landelijke ontheffing zo snel mogelijk te krijgen.