Laatste aangehouden XR-klimaatactivist weer op vrije voeten

Alle klimaatactivisten die zaterdag bij een demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op Eindhoven Airport zijn opgepakt, zijn inmiddels vrijgelaten. De laatste arrestant is 's avonds op vrije voeten gesteld.

De marechaussee hield in totaal 104 betogers van de klimaatactiegroep aan, omdat ze op verboden terrein waren. Tegen alle arrestanten is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist of de activisten worden vervolgd.