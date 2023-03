Zomertijd is ingegaan, dus het is 's avonds een uur langer licht

Delen via E-mail

De zomertijd is ingegaan en daarom is de klok vannacht om 2.00 uur vooruitgegaan naar 3.00 uur. Veel mensen zullen daardoor een uur korter slapen dan anders.

De zomertijd is ooit bedacht, zodat we langer kunnen profiteren van het daglicht en minder verlichting nodig hebben. Door het verzetten van de klok is het 's ochtends langer donker en 's avonds langer licht.