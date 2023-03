Ruim 100 arrestaties bij klimaatactie Extinction Rebellion op vliegveld Eindhoven

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag 104 activisten van Extinction Rebellion aangehouden op het vliegveld van Eindhoven. Zij waren een parkeerplaats van privéjets binnengedrongen en weigerden te vertrekken.

De marechaussee gaf de groep vanaf 14.00 uur de gelegenheid om vrijwillig weer te vertrekken, maar tientallen actievoerders weigerden dat. Even na 15.00 uur begonnen marechaussee en politie met het afvoeren van de demonstranten naar een arrestantencomplex. Dat gebeurde in busjes van de Koninklijke Marechaussee en meerdere tourbussen. Een uur later waren alle actievoerders van het terrein verwijderd. De activisten werden aangehouden omdat ze op verboden terrein waren.