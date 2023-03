OM concludeert dat oud-medewerker geheime dienst natuurlijke dood stierf

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het overlijden van oud-MIVD'er Hans van de Ven afgerond. De 69-jarige man is een natuurlijke dood gestorven. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de voormalige medewerker van de geheime dienst is vermoord, melden Argos en het AD

Van de Ven werd op 5 februari 2021 onder verdachte omstandigheden dood in bad aangetroffen. In eerste instantie werd uitgegaan van een natuurlijke doodsoorzaak, maar dat bleek bij een second opinion niet te kloppen. Uit onderzoek van het AD bleek verder dat de sterfdatum verkeerd was vastgesteld.