Vrouw en hond doodgereden in IJmuiden, drie personen aangehouden

Een automobilist heeft vrijdagavond in IJmuiden een vrouw en haar hond doodgereden en is doorgereden. Drie personen hebben zich later op de avond gemeld op het politiebureau. Zij zijn aangehouden. Hun rol bij het verkeersongeval wordt onderzocht, meldt de politie.

De aanrijding vond rond 22.50 uur plaats op de IJmuiderstraatweg. Die weg loopt langs het kanaal in IJmuiden. Volgens de politie overleden de vrouw en de hond kort na de aanrijding op de plaats van het ongeval.