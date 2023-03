Weerbericht: Code geel in kustprovincies en Zuid-Limburg vanwege windstoten

In de kustprovincies en Zuid-Limburg is zaterdag vanaf 11.00 uur kans op zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd voor Zuid-Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland en de Waddeneilanden. In de loop van de middag worden de windstoten minder krachtig.

Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Er zijn veel stapelwolken, maar zo nu en dan komt de zon tevoorschijn.

Tijdens de buien kunnen (zware) windstoten van 70 tot 75 kilometer per uur voorkomen. Ook tussen de buien door is de wind erg vlagerig. In het noordwestelijke kustgebied kan de wind tijdens buien snelheden van 90 kilometer per uur bereiken.

In de middag trekken de meeste buien over het midden en noorden van het land. In het zuiden vallen minder buien en breekt af en toe de zon door. Tijdens een bui kan een klap onweer voorkomen. Het wordt 12 tot 14 graden.

's Avonds neemt de wind in kracht af. Ook het aantal buien neemt af, maar wat lichte regen is nog wel mogelijk. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 4 tot 7 graden.

