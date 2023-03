Hoogste rechtbank ziet geen reden minister te vervolgen na aangifte moskeeën

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) gaat geen opdracht geven voor strafrechtelijk onderzoek naar minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Moslimorganisaties hadden aangifte tegen hem gedaan vanwege discriminatie. De Hoge Raad, de hoogste rechtbank van het land, zag geen aanleiding om tot vervolging over te gaan. De Tweede Kamer kan nog anders beslissen.

De Tweede Kamer kan daar anders over besluiten, en Bleichrodt alsnog de opdracht geven om een strafrechtelijk onderzoek tegen Wiersma in te stellen. Dat is zo geregeld in de grondwet. De procureur-generaal bij de Hoge Raad mag niet op eigen houtje vervolging instellen.