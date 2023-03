60 uur taakstraf voor Van Meijeren (FVD) omdat hij zonder rijbewijs door rood reed

Forum voor Democratie-politicus Gideon van Meijeren is een taakstraf van zestig uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van een week opgelegd omdat hij door rood reed met een deelscooter. Dat deed hij terwijl zijn rijbewijs eerder was afgenomen door de rechter.

Van Meijeren hoeft de gevangenisstraf pas uit te zitten als hij zijn taakstraf niet uitvoert. De overtreding vond plaats in december 2021. De politicus werd toen aangehouden.

De zaak tegen Van Meijeren werd vrijdag behandeld bij de politierechter in Den Haag. Het Kamerlid was daar niet bij aanwezig. In een mail aan de rechtbank bekende hij dat hij zonder rijbewijs op een snorfiets reed. Hij heeft daar spijt van, schrijft hij.

Van Meijeren was er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat hij een rijbewijs nodig had voor een snorfiets. "Maar ik realiseer me dat iedereen de wet behoort te kennen."

De officier van justitie had een taakstraf van vijftig uur en voorwaardelijke celstraf van een week geëist. Het 34-jarige Kamerlid was eerder zijn rijbewijs al kwijtgeraakt omdat hij als automobilist weigerde mee te werken aan een blaastest. "Hij had maling aan de invordering van zijn rijbewijs van nog geen twee weken daarvoor", zei de officier van justitie. "Hij heeft zijn eigen belang boven het belang van de verkeersveiligheid gesteld."