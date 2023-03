Goed nieuws: Duizenden mensen rapen afval | PFAS blijkt toch afbreekbaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: Duizenden mensen gingen vorig weekend naar buiten om afval te rapen, wetenschappers vinden een manier om 'eeuwige' chemische stoffen af te breken en een negentigjarige schildpad is voor het eerst vader geworden.

Ongeveer 50.000 vrijwilligers hebben zaterdag meegedaan aan de 21e editie van de Landelijke Opschoondag. Op duizenden plekken in het hele land hebben ze zo veel mogelijk zwerfafval opgeruimd.

Dat gebeurde ook langs de oevers van de Maas, waar de Maas Cleanup werd georganiseerd. Aan dat initiatief deden zo'n tienduizend mensen mee. Ze ruimden samen ongeveer 200.000 kilo afval op. Bij de Landelijke Opschoondag hebben deelnemers volgens de organisatie ongeveer één afvalzak per persoon opgeraapt.

Duizenden vrijwilligers raapten vandaag afval op in heel het land

Zie ook Duizenden vrijwilligers raapten vandaag afval op in heel het land

Zie ook Duizenden vrijwilligers raapten vandaag afval op in heel het land

"Dit is zeer goed nieuws. Nu kunnen we die moeilijk afbreekbare stoffen aanpakken en ze voorgoed afbreken", zei onderzoeker Madjid Mohseni tegen The Guardian.