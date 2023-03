'Zwarte Cobra' vrijgesproken van dubbele moordopdracht

De rechtbank heeft Henk R. vrijdag vrijgesproken van een moordopdracht op drugshandelaar Henie Shamel en de doodslag van zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen, bijna dertig jaar geleden. Het Openbaar Ministerie (OM) had half februari nog 22 jaar cel geëist tegen R. voor de "schokkende moord".

R. kwam daar begin 2021 vrij. Een aantal maanden later werd hij in Nederland in zijn cel aangehouden terwijl hij een nog resterende straf uitzat. Die aanhouding had te maken met de dood van Shamel en De Witte.