OM vindt condoom stiekem afdoen wél verkrachting en gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat een condoom stiekem afdoen tijdens de seks verkrachting is. Justitie gaat daarom in hoger beroep in een van de twee zogenoemde stealthingzaken die vorige week dienden.

De rechtbank in Dordrecht beoordeelde het vergrijp als dwang. De rechter legde een 28-jarige Rotterdammer hiervoor een celstraf van drie maanden voorwaardelijk op. De man werd vrijgesproken van verkrachting.

Het OM is het oneens met de rechter en vindt stealthing verkrachting en niet onder dwang vallen. Bovendien is de straf die de man kreeg te laag, vindt justitie. Het was de eerste keer dat iemand in Nederland werd veroordeeld omdat hij stiekem een condoom afdeed.

De nieuwe eis van het OM is nog niet bekend. "Maar die zal ongeveer hetzelfde zijn als in de eerste aanleg", zegt een woordvoerder. Simpel gezegd: het OM zet net als aan het begin van de rechtszaak in op verkrachting. De officier van justitie eiste in eerste instantie een jaar celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

In een andere stealthingzaak stond vorige week een 26-jarige Rotterdammer terecht. De rechter sprak hem vrij, omdat opzet niet bewezen was. In die zaak gaat het OM niet in hoger beroep.