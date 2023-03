Meisje (7) overleden bij ongeluk met stadsbus in Utrecht, jongen (5) zwaargewond

Bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht is vrijdagochtend een zevenjarig meisje om het leven gekomen. Een vijfjarige jongen raakte ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde rond 8.00 uur op de Vleutenseweg in het centrum van de stad. De slachtoffers zaten niet in de bus. Of de kinderen bijvoorbeeld te voet waren of op de fiets zaten, weet de politiewoordvoerder nog niet. De ouders waren niet bij het ongeval aanwezig.