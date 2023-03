Weerbericht: Met stevige buien en klap onweer richting het weekend

Hoewel de vrijdag nog zonnig en droog begint, komt later op de dag de klad erin. Vanuit het zuiden komen dan nieuwe buien het land binnendrijven en ontstaat er lokaal kans op een klap onweer. Het wordt zo'n 13 graden.

In het noorden van het land zal de zon het langst blijven schijnen. Maar ook daar kan in de loop van de dag bewolking optreden en hier en daar een bui vallen.

In de loop van de avond neemt het aantal buien toe. De verwachting is dat die zaterdagochtend pas via het oosten het land verlaten. Kort daarna zullen vanuit het westen nieuwe buien over het land trekken.