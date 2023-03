Dassenburcht spoor Esch mag worden weggehaald, eind volgende week weer treinen

ProRail start vrijdagochtend met de herstelwerkzaamheden van het spoor bij het Brabantse Esch, meldt de spoorbeheerder donderdagavond. De spoorbeheerder heeft een ontheffing gekregen om de dassen bij het spoor te verdrijven. ProRail hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden tussen Boxtel en Den Bosch.

Door een dassenburcht onder het spoor rijden er sinds dinsdag geen treinen op het traject.

ProRail had een ontheffing nodig om het spoor te herstellen, omdat de das een beschermde diersoort is. Die ontheffing kwam er donderdagavond via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De spoorbeheerder kan nog niet met zekerheid zeggen of er volgende week weer treinen rijden. Dit weekend wordt daar meer over duidelijk, omdat uit het graafwerk zal blijken hoe groot de dassenburcht is. ProRail mag alleen overdag aan de slag, omdat dassen nachtdieren zijn.

Nadat de dassenburchten ontgraaft zijn, worden de holen opgevuld met zand. Hierna wordt er anti-graaf-gaas geplaatst om problemen met dassen in de toekomst te voorkomen. Als er tijdens de werkzaamheden dassen worden aangetroffen worden die verdoofd en opgevangen.

Foto: Bart-Jan Dekker

Ondergrond van spoor aangetast

Gravende dassen hebben de ondergrond van het spoor aangetast, waardoor ProRail de veiligheid van het treinverkeer niet langer kon garanderen. Dit gebeurde vorige week ook bij het Friese Molkwerum.

De herstelwerkzaamheden lijken hier weken te gaan duren, veel langer dan in Esch. Dit komt door verschil in ligging van de burcht en de spoordijk.