Wim Hillenaar wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht

Wim Hillenaar (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. De gemeenteraad van de stad heeft hem donderdagavond voorgedragen. De 54-jarige Hillenaar volgt de huidige burgemeester Annemarie Penn- te Strake op, die per 1 juli met pensioen gaat.

Hillenaar was tot 31 januari waarnemend burgemeester van Land van Cuijk, een gemeente in Noord-Brabant. Daarvoor was hij elf jaar burgemeester van de gemeente Cuijk.