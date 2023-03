Veerdienst van Eemshaven naar Noorwegen stopt na maanden met problemen

Na half april vertrekt er niet langer een veerboot vanuit de Eemshaven naar Noorwegen. De MS Romantika kampte de laatste maanden meermaals met problemen bij het aanmeren in Nederland. Tot onvrede van de passagiers moesten daarom afvaarten geannuleerd worden.

De veerboot van Holland Norway Lines (HNL) zal vanaf medio volgende maand vertrekken vanuit de Duitse havenstad Cuxhaven, meldt de rederij donderdag. In de zomer wordt de veerdienst verplaatst naar de Duitse plaats Emden, ruim 100 kilometer rijden vanaf de Eemshaven.

Lange tijd was er geen directe veerverbinding tussen Noorwegen en Nederland. Dat veranderde in april vorig jaar en de dienst was aanvankelijk een succes. De 193 meter lange MS Romantika was vaak volgeboekt door mensen die de oversteek naar Scandinavië maakten of juist richting Nederland kwamen.

Maar in de afgelopen maanden ontstonden er problemen. De MS Romantika kon meermaals niet aanmeren in de Eemshaven, doordat er geen gemeenschappelijke aanlegplaats beschikbaar was. Dat kwam door onder meer de drukte in de haven, schreef RTV Noord eerder. Andere havengebruikers hadden meer recht op een plek dan HNL. Daar was het bedrijf volgens havenbeheerder Groningen Seaports van op de hoogte.

Eigen terminal had er in oktober al moeten zijn

Oorspronkelijk was het plan dat de rederij vanaf oktober 2022 een eigen terminal zou hebben, waar de MS Romantika altijd zou kunnen aanmeren. Maar die is er nog niet. Volgens de beheerder komt dit doordat HNL geen goed onderbouwd plan voor de aanpak van de kade had. De rederij zegt dat het genuanceerder ligt, meldt RTV Noord. Maar het bedrijf wil niet uitleggen hoe het zit.

De nieuwe locaties moeten "regelmaat en voorspelbaarheid" voor reizigers garanderen, zegt HNL. Totdat de rederij naar Duitsland uitwijkt, kunnen er nog afvaarten geannuleerd worden.

Goedkope vliegtickets maken veerdienst minder populair

In de vorige eeuw waren er meerdere dagelijkse veerverbindingen tussen Nederland en Scandinavië. Zo voeren grote passagiersschepen tussen Amsterdam en de Noorse plaatsen Bergen en Kristiansand en de Zweedse stad Göteborg.