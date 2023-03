Boerenactiegroep Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord

Boerenactiegroep Agractie stapt uit het overleg over het landbouwakkoord met het kabinet. Voorman Bart Kemp laat donderdag na een vergadering over de inhoud van dat akkoord weten pas weer mee te willen doen na "een handreiking".

Het landbouwakkoord gaat over de toekomst van boeren na 2040 en niet over het stikstofbeleid. Maar volgens veel deelnemers is het stikstofbeleid bepalend voor de vraag welke boerenbedrijven er na 2040 nog zijn.

Een van de hete hangijzers in het overleg is de zogeheten landschapsgrond: landbouwgrond die moet voldoen aan natuureisen, waardoor het deels ook natuurgrond wordt. Het kabinet zou 180.000 hectare aan landbouwgrond willen omzetten naar landschapsgrond of naar natuur. Agractie wil de landbouwgrond beschermen tegen dit soort plannen.

"Er worden permanente beperkingen aan het grondgebruik opgelegd, zonder dat daar een verdienmodel tegenover staat", zegt Kemp. De actieclub overweegt pas weer deel te nemen aan het overleg "als er een handreiking wordt gedaan, met name over het grondbeleid".

LTO Nederland vindt het te vroeg om gesprekken af te breken

Boerenorganisatie LTO Nederland liet net als Agractie van tevoren al weten het niet eens te zijn met een aantal voorgestelde onderdelen van het landbouwakkoord. Maar de organisatie vindt het nog te vroeg om uit de onderhandelingen te stappen.

"Wat ons betreft is nu breken niet in het belang van de Nederlandse boeren en tuinders", laat LTO weten. "Pas aan het einde van de onderhandeling beoordelen we of het resultaat goed genoeg is om aan onze leden voor te leggen. Of dat gaat lukken weten we niet."

Ook andere deelnemende partijen aan het landbouwoverleg, zoals de biologische boeren, vinden dat het nog te vroeg is om de gesprekken af te breken.

Landbouwminister wil 'voortmaken'

Landbouwminister Piet Adema rekent erop dat het landbouwakkoord er komt. Maar of dat - zoals gepland - in april is, weet hij nog niet. "Het komt niet op een week aan als er een voldragen akkoord gesloten kan worden met voldoende perspectief voor de boeren. Maar we moeten wel voortmaken. Er moet duidelijkheid zijn", zegt Adema.

De ongeveer dertig deelnemers aan het overleg hebben woensdag ook al vergaderd. Het gaat om boeren, belangenorganisaties, natuurbeheerders, provincies en het ministerie van Landbouw.