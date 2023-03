Na moeder en zus ook vader van gezochte 'Bolle Jos' verdacht van witwassen

Delen via E-mail

De politie heeft de 68-jarige vader van vermeend topcrimineel Jos L. aangehouden op verdenking van witwassen. Bij doorzoekingen begin dit jaar vond de politie in de woning van de man twee horloges ter waarde van ongeveer 140.000 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil alleen bevestigen dat maandag een 68-jarige man is aangehouden in Rotterdam. De man is woensdag vrijgelaten met de mededeling dat hij voor witwassen wordt vervolgd.