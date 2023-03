Muziekleraar moet jaar cel in vanwege ontucht met minderjarige leerlingen

Een muziekleraar uit Beverwijk is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege ontucht met minderjarige leerlingen.

De 63-jarige Jean-Claude V. werd in juni vorig jaar aangehouden. Naast een aangifte lagen er toen twee meldingen over hem uit 2020. Door publicaties over de zaak stapten later nog eens drie vermoedelijke slachtoffers naar de politie.