ProRail mag dassen bij spoor in Molkwerum verplaatsen naar nieuwe kunstburcht

ProRail mag de dassen bij het spoor in het Friese Molkwerum laten verhuizen. Door de dassenburcht onder het spoor rijden er sinds 13 maart geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren. De spoorbeheerder heeft donderdagochtend meteen gaas op de spoordijk aangebracht om het gebied minder aanlokkelijk te maken voor de dassen.

ProRail is afgelopen weekend begonnen met de bouw van een kunstburcht voor de dassen. In de omgeving van het huidige leefgebied ligt een berg aarde waarin de dieren naar hartenlust kunnen graven. Het idee is dat de dassen zich daar thuis gaan voelen in plaats van onder het spoor.