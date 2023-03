Voorstel schadeafhandeling Groningen: bij elke beving vaste vergoeding per huis

Bij elke aardbeving in Groningen moet er per huis in de buurt van die beving een vaste vergoeding van bijvoorbeeld 2.500 euro komen. Dat is een van de voorstellen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) donderdag heeft gedaan. Het IMG wil de schadeafhandeling voor Groningers vergaand veranderen.

Naast de vaste compensatie wil het IMG dat de vergoeding voor immateriële schade voor minderjarigen hetzelfde wordt als die voor volwassenen. Ook moet de overheid een "breed pallet voor voorzieningen voor psychosociale hulp" aan gedupeerden bieden.

Daarnaast moet een aannemer in de toekomst alle schade in één keer kunnen repareren. Het IMG betaalt dan de rekening.

Het IMG heeft als taak schade af te handelen als gevolg van bevingen door gaswinning. In totaal heeft het instituut 21 voorstellen gedaan als reactie op het vorige maand gepresenteerde enquêterapport.

De commissie die onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen trok daarin harde conclusies. Een van de aanbevelingen van de commissie is het "milder, menselijker en makkelijker" maken van de schadeafhandeling.

Voorstel kost miljarden extra

De nieuwe aanpak die het IMG voorstelt zal de komende jaren tussen de 5 en 10 miljard euro extra kosten. Dat komt boven op het bedrag van ruim 1,6 miljard euro dat het kabinet eerder toekende aan gedupeerden van aardbevingen als gevolg van gaswinning. Die vergoeding staat ook los van onder andere nieuwe schade door aardbevingen.

Het IMG roept de overheid op daarvoor "voldoende financiële middelen" beschikbaar te stellen. Ook wil het IMG meer wettelijke mogelijkheden krijgen van de politiek.