Expertisecentrum verleende 11 procent meer euthanasie dan jaar eerder

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar 11 procent meer euthanasie verleend dan een jaar eerder. In totaal ging het om 1.240 ingewilligde verzoeken, meldt Trouw donderdag op basis van de nieuwste jaarcijfers van het expertisecentrum.

De stijging komt voor een deel doordat het aantal ouderen toeneemt. Maar euthanasie zou ook bekender zijn geworden. Zo zouden babyboomers het belangrijker vinden om zelf te beslissen over hun dood.

Het totale aantal mensen in Nederland dat euthanasie krijgt, is groter. Volgens Trouw worden die cijfers in april bekend.