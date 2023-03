Weerbericht: Temperatuur gaat omhoog, maar het blijft veel regenen

Delen via E-mail

De donderdag zal net zoals de rest van de week gekenmerkt worden door veel regenbuien. Wel is het vandaag iets warmer dan de voorgaande dagen: in het zuidoosten kan het zelfs 15 graden worden.

De dag begint nog met zonnige periodes, maar lokaal kan er al een bui vallen. Alleen in het noorden en noordwesten blijft het 's ochtends nog droog.

In de loop van de dag trekken (kleine) buien over Nederland, die af en toe plaatsmaken voor de zon. Dat gaat gepaard met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Op diverse momenten kunnen er windstoten met snelheden tot 50 kilometer per uur worden gemeten.