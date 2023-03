Lezersvraag Herdenkingsrel rond krans voor lhbtiq+'en levert ook iets goeds op

Lezers van NU.nl vragen zich na het nieuws over de racistische en homofobe Londense politie af of er ook nog positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van diversiteit en discriminatie. Het antwoord? Absoluut. En daarvoor nemen we je mee naar Goeree-Overflakkee.

Net als in de rest van Nederland vindt in die Zuid-Hollandse gemeente op 4 mei Dodenherdenking plaats. Lhbtiq+-organisatie Stichting Gay op Flakkee had aangegeven op die dag graag een krans te leggen om de queer slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Maar de organisator, Ring van Oranje, wilde dat niet hebben.

Toen de gemeente dat hoorde, besloot ze de organisator buitenspel te zetten en de Dodenherdenking zelf maar te organiseren. Want de gemeente vindt dat iedereen een waardige en respectvolle herdenking verdient.

Historicus Judith Schuyf was in de jaren tachtig een van de oprichters van wat toen de werkgroep Homostudies heette aan de Universiteit Utrecht. Ze is erg blij met de stap van de gemeente. "Ze hebben meteen hun verantwoordelijkheid genomen", zegt de gepensioneerde universitair docent Homostudies.



Schuyf heeft naar eigen zeggen "veertig jaar bovenop" het onderwerp rechten voor lhbtiq+'en gezeten. Vroeger waren gemeenten volgens haar minder actief bezig met gelijke rechten voor deze gemeenschap.

"Begin jaren negentig zeiden gemeenten weleens 'dat komt bij ons niet voor' als we een enquête over homoseksualiteit uitzetten. Een van de wethouders die dat ooit beweerd had, moest jaren later in gesprek met mij hartelijk lachen om zijn eigen opmerking."

Volg dit onderwerp volg discriminatie en racisme Blijf met meldingen op de hoogte

'Ging in 1970 in Amsterdam nog heel anders'

Ook Charlot Pierik van kennisinstituut Movisie vindt dat er een positieve kant zit aan de Zuid-Hollandse rel. "De gemeente heeft stelling genomen. Daarmee laten ze zien dat ook het discrimineren op grond van seksuele oriëntatie onacceptabel is."

Volgens Pierik is er de laatste jaren vooruitgang geboekt rond de gelijke behandeling van lhbtiq+'en. "In 1970 werd tijdens Dodenherdenking een krans voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgender personen nog verwijderd van het monument op de Dam", licht ze toe.