Door dassen nog wekenlang geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven

ProRail heeft dinsdagavond een vergunning aangevraagd om dassen die onder het spoor bij Esch hebben gegraven te kunnen weghalen. "Maar voordat er weer treinen over het spoor kunnen rijden, zijn we zomaar een aantal weken verder", zegt de spoorbeheerder tegen NU.nl. Het gaat om het traject tussen Den Bosch en Eindhoven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet een besluit over de vergunning nemen. Omdat de aanvraag heel urgent is, komt die volgens een woordvoerder boven op de stapel te liggen.

"Maar dat betekent niet dat het in een week gedaan is. Normaal staan er dertien weken voor. Het is een ingewikkeld proces. Er is uitgebreide informatie nodig, voordat de aanvraag beoordeeld kan worden". Maar volgens RVO zijn nu meerdere medewerkers met de aanvraag bezig.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt er nog een hele procedure. "De dassen moeten dan nog worden gemotiveerd om zich te verplaatsen", zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. "En die verhuizen niet uit zichzelf. Daar krijgen de dieren een week tot twee weken de tijd voor."

'We moeten voorzichtig te werk gaan'

Wanneer de dassen hun burcht hebben verlaten, kan het graven beginnen. "We moeten voorzichtig te werk gaan, want het is goed mogelijk dat we toch nog dieren tegenkomen", zegt Baas. Het is namelijk paartijd voor de dassen. In februari en maart worden de jongen geboren.

Als alle tunnels en kamers zijn vernietigd, moet het spoor nog worden gerepareerd. Daarnaast moeten er langs 4 kilometer spoor hekken worden geplaatst om te voorkomen dat de dassen terugkomen.

Al met al kost dat veel tijd. "We houden rekening met een lang proces, maar proberen dat te verkorten." ProRail hoopt dat er voor die tijd al wat treinen kunnen rijden, maar dat is onzeker. "Het duurt nog weken voordat de treinen weer op normale snelheid over het spoor van Den Bosch naar Eindhoven kunnen rijden", meldt de spoorbeheerder.

Het leefgebied van de das in Nederland. Foto: Bart-Jan Dekker

ProRail verwacht snel toestemming voor verplaatsen dassen in Friesland

ProRail verwacht voor het verplaatsen van de dassen in het Friese Molkwerum woensdag of donderdag toestemming te krijgen. De spoorbeheerder begon hier afgelopen zondag met de bouw van een kunstburcht.

De dieren moeten de komende tijd hun huidige onderkomen verlaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ontmoedigingsmaatregelen zoals geursporen en licht en geluid. De woordvoerder verwacht dat het hele proces, inclusief herstel van het spoor en het plaatsen van kilometers aan hekwerk in de grond om te voorkomen dat de dieren terugkeren, meer dan een maand gaat duren.

Of deze aanpak ook in Esch wordt toegepast, is nog onduidelijk. Volgens ProRail kan het zijn dat de situatie hier anders is en is per locatie sprake van maatwerk.

NS zet bussen in om reizigers op bestemming te krijgen

De NS nam dinsdagmiddag enkele maatregelen om reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Zo wordt een deel van de intercity's omgeleid via Tilburg, zodat treinreizigers via een omweg toch in Eindhoven kunnen komen.

Ook heeft de NS inmiddels bussen besteld als alternatief voor de uitgevallen treinen, zei een woordvoerder eerder tegen NU.nl. Die blijven voorlopig rijden, maar de NS bekijkt ook andere opties. Reizigers kunnen eventueel omreizen via Tilburg. De extra reistijd bedraagt tussen de dertig en zestig minuten.