Bestuurder onder invloed opgepakt voor zijn rol bij ongeval dat gezin fataal werd

De politie heeft een 33-jarige man gearresteerd wegens betrokkenheid bij het fatale ongeval op de A59 van begin maart. Ten tijde van het ongeluk was hij onder invloed van drank en drugs. Vier personen uit één gezin zijn bij het ongeval om het leven gekomen.

Uit onderzoek direct na het ongeluk bleek al dat de automobilist uit Zevenbergschen Hoek te veel alcohol op had en drugs had gebruikt. De politie moest daarna nog uitzoeken of dat middelengebruik had bijgedragen aan het ongeluk.