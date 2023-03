Niet mee kunnen (of willen) vasten zorgt voor mentale druk

Vandaag start de islamitische vastenmaand ramadan. Wereldwijd zijn heel veel moslims daar enthousiast over: het is namelijk de belangrijkste maand van het jaar voor hun geloof. Maar als je niet kan of wil meevasten, kan het ook een mentaal lastige periode zijn als iedereen om je heen wél deelneemt.

Er zijn vanuit het geloof meerdere uitzonderingen op de plicht om te vasten. "Ziekte is een heel duidelijke vrijstelling", zegt Anouar Ibn El Kadi. De 28-jarige advocaat heeft diabetes type 1 en kan daardoor niet meedoen zonder dat zijn gezondheid in gevaar zou komen. "Vanuit de religieuze leer zijn ziekte, op reis gaan of zwangerschap geldige redenen om niet te vasten."

Ibn El Kadi betaalt voor elke dag waarop hij niet kan vasten een maaltijd voor een arm gezin. Dat is de bedoeling binnen de islam, tenzij je daar geen geld voor hebt. Als je ziekte niet chronisch is, haal je de gemiste vastendagen na de ramadan in. Lukt dat inhalen niet, dan doneer je een bedrag dat overeenkomt met de kosten van een maaltijd aan een goed doel.

'Mensen schamen zich en voelen zich schuldig'

Zelfs als iemand een vrijstelling heeft, kan het mentaal nog steeds lastig zijn om niet te kunnen meedoen met vasten, zegt psychiater Talha Gökalp Senler. "Mensen schamen zich toch en voelen zich schuldig. Dat kan zich uiten in verschillende vormen. De één gaat er beter mee om dan de ander. Mentale steun zoeken kan dan helpen."

Omar Tanay pleit voor meer cultuurgevoelige zorg. Hij is naast zijn werk als arts ook voorzitter van Medic, een vereniging die zich bezighoudt met zorgvraagstukken bij onder anderen moslimpatiënten. "Zorgverleners snappen niet altijd hoe belangrijk de ramadan kan zijn voor hun patiënten. Die denken dan: je hebt als zieke toch al een vrijstelling, waarom doe je nog moeilijk?"

Maar in sommige gevallen is de mentale druk zo groot, dat artsen samen met die patiënten actiever naar mogelijkheden zouden moeten zoeken, zegt Tanay. Maar wel alleen als dat medisch verantwoord is, benadrukt hij.

Senler: "In de ramadan is saamhorigheid enorm belangrijk. Dat kan ertoe leiden dat mensen toch proberen te vasten, met de bijbehorende medische risico's. Mensen moeten altijd in overleg met hun arts kijken wat wel en niet mag."

Vasten tijdens de ramadan in Nederland Het vasten tijdens de ramadan is een van de vijf zuilen van de islam. Het houdt in dat moslims tijdens de hele maand ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken of roken. Ook onthouden moslims zich van seks tijdens het vasten. Lang niet iedereen vast mee. Het Sociaal Cultureel Planbureau doet onderzoek naar de religieuze beleving van moslims in Nederland. De recentste cijfers stammen uit 2015. Bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden met een migratieachtergrond uit Turkije gaf toen aan niet alle dagen van de ramadan mee te vasten. Een kwart deed dat helemaal niet. Bij moslims met een Marokkaanse migratieachtergrond gaf 87 procent aan alle dagen te vasten. Slechts een klein deel (4 procent) zei helemaal niet te vasten. Samen vormen de Marokkaanse en Turkse Nederlanders het grootste deel van de moslims in Nederland. Wel zijn er ook andere moslims, bijvoorbeeld uit Suriname, Somalië, Indonesië en bekeerde autochtonen.

Schijn ophouden

Naast de groep die wil vasten, maar dat niet kan, is er een groep die wel kan vasten, maar dat niet wil. "Ook zij kunnen druk ervaren", zegt Senler. Sommigen houden de schijn op of ontwijken de vraag of ze vasten. "Hoe je omgaat met dat soort stress en hoe hoog die groepsdruk is, kan verschillen per individu."

"Wanneer je niet vast tijdens de ramadan is dat meteen zichtbaar", zegt de psychiater. "Bij andere vormen van praktiseren is het niet altijd meteen duidelijk wie een regel van de islam wel of niet volgt. Met de ramadan kun je je daarom nog meer buitengesloten voelen."

Tanay erkent dat er negatief gekeken kan worden naar mensen die, om welke reden dan ook, niet meevasten. "Maar dat is niet de bedoeling. Vooral wij als moslims moeten voorzichtig zijn met anderen slechte eigenschappen of bedoelingen toeschrijven, want dat kan ons ook overkomen."

Anouar Ibn El Kadi kan vanwege diabetes niet meevasten.

'Ramadan gaat over veel meer dan niet eten'

Ibn El Kadi zegt zelf nooit druk van anderen te ervaren om mee te doen. Als iemand niet vast vanwege een ziekte, is daar volgens hem begrip voor.

Wat hem persoonlijk meer bezighoudt, is het sociale aspect. "Als je de enige bent in een groep die iets wel of niet doet, kan dat confronterend zijn. Ik word geconfronteerd met mijn beperking door diabetes." Hij vindt het af en toe lastig om zich te verhouden tot anderen die wel vasten. "Bijvoorbeeld wanneer jij hebt gegeten en mensen om je heen in een andere flow zitten."

Er bestaan volgens Ibn El Kadi meerdere misvattingen over de islam. "In Nederland denken we dat iedereen als collectief altijd alle regeltjes volgt, terwijl de islam een religie is die je persoonlijk dient te beleven. Je legt zelf verantwoording af. Je wordt juist ontzien op het moment dat iets voor jou niet mogelijk is in het praktiseren."