Havenbedrijven gaan tienduizenden werknemers screenen op drugscriminaliteit

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in gesprek met Trouw dat de pilot net is gestart. "We verwachten dat tienduizenden medewerkers in aanmerking komen." De aanpak kan er op den duur toe leiden dat werknemers om de zoveel maanden of jaren een nieuwe ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog) moeten aanvragen.